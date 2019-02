Romanzo criminale alla Zemeckis: Rai Cinema in commedia alla romana

Arriva giovedì 21 al Concordia (replica lunedì 25 e mercoledì 27) la commedia comica “NON CI RESTA CHE IL CRIMINE” con Alessandro Gassman, Marco Giallini e Gianmarco Tognazzi

San Marino Cinema prova con un abboccamento leggero e simpatico, prima del weekend con il film da oscar GREEN BOOK, ad aprire la settimana cinematografia in crescendo a partire dal film di Massimiliano Bruno spudoratamente ispirato a RITORNO AL FUTURO ma alla romana... senza dimenticare NON CI RESTA CHE PIANGERE non alla toscana sempre alla puttanesca (altro viaggio comico nel passato).

Ripartiamo dalla Banda della Magliana anni Ottanta per 3 antieroi catapultati in una cronaca anche nerissima di cui già conoscono gli esiti (compresi i risultati dei mondiali di calcio vinti dall'Italia nel 1982). Edoardo Leo (Renatino) fa il cattivo di qua e riesce alla fine a teletrasportarsi di là, al futuro, non senza pericoli per i nostri (de noàntri di oggi). Il ROMANZO CRIMINALE alla ZEMECKIS vive di una recitazione caricaturale divertente a colori sgargianti e tutine in stile 80 con un TOGNAZZI alla cremonese sulle orme di cotanto padre il mitico UGO.

fz