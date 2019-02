ZAVA jazz la "new music" in concerto

Torna MICROPHONIE al Titano domani sera alle 21 il jazz 'lirico' di Cristina Zavalloni in un concerto con OCM di Cesare Carretta su arrangiamenti di Cristiano Arcelli

Figura eclettica della musica italiana nel mondo, CRISTINA ZAVALLONI, è improvvisatrice e arrangiatrice con un talento naturale per la sperimentazione canora. LIRICA di formazione (mezzosoprano e ballerina), compositrice jezzistica, ha alle spalle studi classica al conservatorio MARTINI di Bologna. Da voce italiana va oltre i vincoli musicali; con prove e tanto lavoro è riuscita a superare i confini dei generi creando uno stile tutto suo molto apprezzato da altri strumentisti di fama. Nel suo CANZONIERE propone a San Marino la NEW MUSIC fatta di mondi sonori solo apparentemente lontani: il SONGBOOK della tournée è un arcobaleno complesso di pezzi popolari anche rock reinterpretati e riscritti appositamente per lei o da lei. Sul Monte porterà brani per voce e quintetto d'archi con musicisti classici a loro agio con il jazz: da Ellington a Gershwin con l'orecchio a Monteverdi.

fz