Improvvisazione jazz d'autore

Serata jazzistica al Titano in rassegna MICROPHONIE versione squisitamente musicale CRISTINA ZAVALLONI per la prima volta sul Monte un concerto strumentale d'archi con la “voce dell'autenticità”

Lei cantate figlia d'arte, lei compositrice e arrangiatrice d'esperienza ventennale, insegna improvvisazione jazz sul bel canto. Per la prima volta in Repubblica ha, infondo, proposto un TRIO in un esperienza davvero unica mettendo su un SONGBOOK (classico) - CANZONIERE (popolare) con gli archi (strings) del violinista CESARE CARRETTA su arrangiamenti firmati da CRISTIANO ARCELLI.

Il suo CANTO LIBERO ha lontane radici nella scuola classica fatta di studio, prove e spettacoli in tutto il mondo, in esperienze “variegate” che le danno un'autenticità originata in modo naturale da un stile riconoscibile a orecchio e perciò irripetibile.

fz



Intervista con CRISTINA ZAVALLONI Cantante jazz