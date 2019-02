IL LIBRO VERDE antirazzista

Una commedia americana da oscar al CONCORDIA per il weekend in programmazione GREEN BOOK di Peter Farrelly racconta la storia di un'amicizia in piena segregazione razziale anni 60

Il GREEN BOOK è una guida ai motel e ristoranti dei primi anni 60 per turisti di colore in Midwest e Deep South (dove c'erano bagni separati, sale per soli negri, e la black people non poteva viaggiare di notte): è la THE NEGRO guide scritta appositamente per “locali più intonati al colore della pelle”, paradossalmente e per necessità, da un viaggiatore coloured. La storia vera del pianista classico (d'origine giamaicana formato musicalmente in Russia) interprete jazz, Don Shirley detto DOC, è l'altro punto forte della sceneggiatura. Il soggetto nasce da Nick Vallelonga figlio del coprotagonista buttafuori italo-americano del Copacabana, Tony Lip, divenuto chauffeur - guardia del corpo del musicista nero per necessità durante una tournée (educativa e propedeutica, voluta dal famoso artista amico dei Kennedy, nel '62) proprio nel sud segregazionista tra i ricchi bianchi estimatori del virtuoso pianista prodigio (già concertista a 12 anni come Mozart).

E' un film in contrappunto a tratti elegante e raffinato come l'attore-personaggio MAHERSHALA ALI, un “giro di do” orecchiabile, secondo la parte all'italiana di maniera, anni 50-60 (dove i nostri compaesani erano considerati negri dentro...), di VIGGO MORTENSEN interprete danese nato a New York. Le due componenti insieme ne fanno una commedia da oscar che ha già vinto tutto.

fz