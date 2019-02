Il progetto del Rotary contro lo spreco alimentare

Il Rotary festeggia i 114 anni dalla fondazione nel segno della sostenibilità. Uno dei temi centrali del Rotary Day District 2072, che a San Marino ha riunito i club del distretto dell'Emilia Romagna e del Titano, è la lotta agli sprechi alimentari. Un problema dei tempi di oggi, dovuto alla facile disponibilità di cibo ma, soprattutto, alla pigrizia degli abitanti dei Paesi occidentali. Per combattere questo fenomeno, il Rotary in diverse zone della penisola italiana sta portando avanti progetti per sensibilizzare i ragazzi delle scuole a un consumo delle risorse consapevole. Anche gli istituti sammarinesi sono stati coinvolti nei mesi scorsi. Ma questa giornata, al Kursaal, è servita anche per fare il punto sulle iniziative, le azioni di solidarietà nelle aree povere del mondo e tutte le altre attività dei diversi club del distretto 2072 emiliano romagnolo.