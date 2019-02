Special Olympics: replica de “Al codghi si fasul... ai arsem” per raccogliere fondi

Tradizione e divertimento per contribuire a realizzare insieme un grande sogno sportivo e di solidarietà.

Il Centro Sociale Sant’Andrea, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino e la Federazione Sport Speciali, insieme promuovono la replica della commedia in vernacolo sammarinese “Al codghi si fasul...ai arsem...” che avrà luogo domani, alle 17, al Teatro Titano. La commedia, dell'autore e regista Gian Paolo Gattei, è la continuazione di un’esilarante storia proposta nel 1994 che sbarcò fino a Detroit.



Continuano così gli eventi per le celebrazioni del sessantesimo di fondazione del Centro Sociale e si configura come peculiare occasione culturale comunitaria per raccogliere fondi e devolvere il ricavato dei biglietti per fare volare gli atleti Special Olympics San Marino verso le Olimpiadi di Abu Dhabi "Special Olympics World Games 14-21 marzo 2019". L’evento culturale è promosso dal Centro Sociale Sant’Andrea e dalla Compagnia Quei d’Seraval ed è realizzato con il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, della Giunta del Castello di Serravalle e con il sostegno di Carisp.



I biglietti sono in vendita presso Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino e si possono acquistare chiamando il tel. 0549 872348 (dalle ore 8.30 alle ore 13.15 e dalle ore 14.30 alle ore 17) o scrivendo al indirizzo marketing@carisp.sm.