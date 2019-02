Istituto Confucio: musica, arte e cultura nei festeggiamenti del Capodanno Cinese a Serravalle

Al Palace Hotel la festa organizzata dall’Istituto Confucio di San Marino. Si è celebrato il passaggio dall'anno del cane a quello del maiale

È stato probabilmente, il momento clou della serata; l'esibizione della giovane soprano You Hongfei: molto famosa in Cina, grazie alle sue eccelse tecniche vocali; unite ad una notevole flessibilità ed espressività artistica. Colpo grosso, per gli organizzatori, la sua venuta a San Marino. Ad aprire la cerimonia, invece, la “danza del leone”, che evoca buona fortuna per l'anno che arriva. Il tutto accompagnato dal suono ritmato di tamburi e piatti. Partecipata e coloratissima la festa organizzata dall'Istituto Confucio, con tanto di cenone con specialità della cucina tradizionale cinese. Obiettivo dell'iniziativa è infatti la condivisione e la conoscenza di culture diverse. Suggestivi, allora, gli show di Kung Fu. Così come affascinanti – in quanto espressione di una antica cultura popolare - sono state la "Danza del ventaglio”, e la “Danza delle lunghe maniche”, portate in scena da Zeng Yao Hui. E poi tante altre esibizioni, come quella della cantante pop-soul Carlotta. A concludere la serata non poteva che esserci il conto alla rovescia, per salutare il passaggio dall'anno del cane a quello del maiale