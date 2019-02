Ad ALTAMAREA il Premio "Riviera delle Palme"

Un premio speciale è stato assegnato alla rubrica “ALTAMAREA” che ha per protagonista il mare e la sua gente. Un riconoscimento, attribuito dal Premio Giornalistico “Riviera delle Palme”, organizzato a San Benedetto del Tronto con il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti, per aver saputo raccontare, con la forza delle immagini e delle voci dei protagonisti, le peculiarità della cittadina marchigiana, la sua vocazione marinara, la sua economia, le sue tradizioni. Il premio sarà consegnato sabato 9 marzo al curatore della rubrica Sergio Barducci. “ALTAMAREA” è un programma ormai storico della San Marino RTV, che nel corso delle sue quasi 200 puntate ha raccontato le esperienze di pescatori, maestri d'ascia, capitani di lungo corso e marinai di diverse città italiane e regioni italiane, nonché dell'altra sponda del mare Adriatico, con puntate realizzate in Croazia e Slovenia.