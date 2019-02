A Raoul Casadei il premio "Romagnolo dell'anno"

Nell'ambito della Fiera “Sono romagnolo” di Cesena. A Ivano Marescotti il riconoscimento “La Romagna nel mondo”. Presentato il trailer del film "Tutto liscio!"

Dalla fiera dedicata alla identità romagnola arriva il premio a chi meglio ne incarna e ne valorizza i valori e simboli, dalla musica popolare, alla lungua, nel dialetto. Presi d'assalto i padiglioni di Cesena Fiera: la sua Romagna premia Raoul Casadei quale “romagnolo dell'anno”. La Romagna e la sua musica anche in un film: dopo l'anteprima a Los Angeles all'Italian Film Festival, arriva in esclusiva il trailer di “Tutto Liscio!”, sarà in Italia a Pasqua. Di Igor Maltagliati prodotto da Piero Maggiò, con lo stesso Marescotti e Maria Grazia Cucinotta. Tanta Romagna nel cast: il santarcangiolese Samuele Sbrighi, ma anche Enrico Beruschi, Serena Grandi e Giuseppe Giacobazzi. Cameo per lo stesso Raoul che interpreta se stesso e il figlio Mirko Casadei che firma la colonna sonora. Ambientato nella riviera degli anni d'oro e girato per le esterne tra Rimini e Santarcangelo, protagonista è naturalmente il liscio, tra tradizione e innovazione



Nel video, le interviste a Raoul Casadei, Mirko Casadei e a Ivano Marescotti