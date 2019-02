Il figlio del tintore che sconvolse il Rinascimento

San Marino Cinema insieme a Sky Arte porta al Concordia alle 17.30 e alle 21 per la serie GRANDI MOSTRE: “Tintoretto. Un ribelle a Venezia” in esclusiva sammarinese NEXO solo oggi

Figlio di un tintore da cui trae il nome, TINTORETTO, sconvolge la pittura veneziana del 500 cambiando il modo di vedere il mondo in pieno Rinascimento senza mai essersi mosso dalla laguna.

Il docu-film parte da lì, utilizzando gli Archivi di Stato: Palazzo Ducale, San Marco e la chiesa di San Rocca in un percorso storico artistico che delinea la personalità di Jacopo Robusti: dalla bottega dei tintori di famiglia al suo laboratorio di pittura in cui lavoreranno i figli Domenico e Marietta. Al film di Melania Mazzucco per i 500 anni dalla nascita partecipa Peter Greenaway mentre la voce narrante è di Stefano Accorsi.

Uomo libero TINTORETTO insegna ai figli la sua arte basata su ribellione e amore in chiave creativa. Esattamente come TIZIANO e VERONESE compete con i geni del secolo per la potenza commerciale e marinara veneziane nonostante la devastante peste del 1575 che sterminerà gran parte della popolazione. Qui l'artista crea il famoso e sconvolgente ciclo della SCUOLA DI SAN ROCCO sulla morte, dipingendo un intero edificio per la confraternita. L'opera filmica documenta e sostiene anche il lavoro di restauro dei capolavori su MARIA (in meditazione e in lettura).

