L'italiano forza 4

La nostra è la quarta lingua studiata al mondo subito dietro a inglese, spagnolo e cinese: i primi a sorprendersi sono gli italiani stessi

Un certo stupore permane... La gente si chiedi il perché!? Certo, star davanti ai cugini francesi o ai tedeschi, non dispiace nel Belpaese: da nord a sud soddisfazione diffusa.

Lingue franche e sempre più usate sono naturalmente l'INGLESE (idioma universale per tutti) lo SPAGNOLO sempre più diffuso tra gli anglofoni e il CINESE(studiata commercialmente anche in occidente) per questioni di numeri ed economia emergente ormai seconda potenza mondiale.

L'ITALIANO come si spiega?

La lingua di Dante è il vocabolario ufficiale della CHIESA CATTOLICA e il papa, che parla in genere 8 lingue diverse, sceglie sempre l'italiano per discorsi ufficiali e comunicazioni con le diocesi di tutto il mondo e relativi prelati. Messaggi e commenti internazionali anche a braccio sempre durante le visite pastorali insieme al latino come lingua liturgica. Ordini religiosi prestigiosi nel mondo come Gesuiti e Salesiani usano correntemente la nostra lingua.

Sono oltre 40 milioni gli emigrati nostri connazionali in tutti i continenti che continuano a coltivare e usare la lingua di famiglia molti sono giovani stranieri bilingue. Rimane comunque la lingua della cultura classica e dell'arte, della storia antica. Melodramma e musica lirica ne fanno l'idioma più studiato da cantanti e strumentisti classici. La musica leggera prima e melodica oggi grazie a cantanti come BOCELLI fanno il resto; è poi il grande interprete ormai più famoso di PAVAROTTI è anche ambasciatore di SAN MARINO nel mondo.

