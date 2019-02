C: centesimus (posto), UniBo tra i pari nel mondo

Bologna nella TOP 100 in classifica dei migliori atenei al mondo: l'ALMA MATER si conferma la prima in Italia



Il ranking d'agenzia britannica specializzata da un decennio (su1200 università in 150 paesi per più di 48 materie) riguardo discipline e soggetti parla chiaro: Bologna vince su tutti i fronti rispetto alle sorelle italiane e si piazza con onore nel confronto con americani (Harvard e Mit con Stanford), inglesi (Imperial e University College), irlandesi, svizzeri, francesi e tedeschi, sempre in top 50: di cui solo 7 sono istituzioni europee.

l'ALMA MATER STUDIORUM' (con succursali e campus anche a Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena) è sempre fortissima per gli studi umanistici e artistici (54^), storici, sociali e management, (73^) anche se i primi secondo copione sono sempre Oxford e Cambridge. Le 5 macroaree dello scibile comprendono anche scienza, tecnologia, ingegneria oltre a medicina e naturali, dove la Capitale emiliana gravita sempre intorno a 90/100 o poco sotto.

Vince la formazione campus e dipartimenti e corsi di laurea internazionali la vera forza bolognese in costante miglioramento negli ultimi 8 anni. In 20 materie Bologna risulta sempre in classifica tra le top 100.

fz