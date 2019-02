Scuola dell'infanzia: aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2019-2020

La Segreteria di stato divulga le date per iscrivere i bambini al prossimo anno scolastico. "Potranno essere iscritti i bambini e le bambine, con cittadinanza sammarinese, residenza o permesso di soggiorno, che compiranno i 3 anni entro il 31 maggio 2020 - si legge in una nota.



Le domande di iscrizione vanno presentate dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, negli uffici della Direzione della Scuola dell’Infanzia e dei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia, in via J. H. Dabrowski n. 1, San Marino, nelle seguenti giornate:



·5 – 6 – 7 Marzo 2019 per i plessi di:



Acquaviva, Borgo Maggiore, Cailungo, San Marino, Murata, Fiorentino, Chiesanuova



·12 – 13 – 14 Marzo 2019 per i plessi di:



Ca' Ragni, Dogana, Domagnano, Faetano, Falciano, Montegiardino, Serravalle.



Il modulo di iscrizione e il regolamento sono reperibili presso la Direzione e sul sito web www.infanzia.educazione.sm



Per ulteriori informazioni: Direzione Scuola d’Infanzia e Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia - tel. 0549-885702/03/04 – email: segreteria.infanzia@pa.sm