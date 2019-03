PERROTTA sul Monte: "IN (nel) NOME DEL PADRE" trilogia a teatro

Stasera alle 21 per la rassegna TEATRANTI al Titano Mario Perrotta porta il suo monologo “IN NOME DEL PADRE” con 3 storie genitoriali di adolescenti in crisi con la figura paterna

La famiglia smembrata sulle ceneri paterne racconta storie di uomini in crisi nel ruolo di PADRE sotto il peso dei figli: la figura LIQUIDA del genitore EVAPORA sotto i colpi del ruolo maschile non senza la trasformazione della figura femminile.

Con la consulenza alla drammaturgia dello psicologo Massimo Recalcati 3 vicende famigliari in una sintesi: “ONORA IL PADRE” (il figlio e la figlia) al tramonto...



Intervista con MARIO PERROTTA Attore