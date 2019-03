Primissima al Concordia: 10 GG con DE LUIGI

Weekend tutto da ridere a Borgo Maggiore la prima sammarinese di "10 GIORNI SENZA MAMMA" con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini

Giulia e Carlo hanno 3 figli a scalare... e una tata tutta particolare. I bambini subiscono tante piccole trasformazioni e problemini legati all'età proprio mentre MAMMA va in vacanza a Cuba con la zia e papà diventa MAMMO per forza ma dal cuore d'oro.

De Luigi è sempre l'amabile eterno fanciullo che tutti conosciamo e fa della commedia di Alessandro Genovese una storia strampalate e trasognata come la sua comicità.

Un papà è sempre il papà e può farcela se vuole nonostante la crisi dei ruoli: conquistando i figli in modo semplice (con tutto l'amore che c'è!) CARLO-FABIO diventa migliore anche nella vita.

Gli ingredienti all'italiana ci sono tutti: musica (punk e metal adolescenziali), il virtuale tra videogiochi (infantili) e realtà aumentata, elementi surreali alla Fantazzi (sempre vincenti da noi).

Insomma, 10 GIORNI SENZA... diventa inevitabilmente 10 GIORNI con: la famiglia aggiustata.

fz