A Palazzo Graziani tre mostre organizzate da NAV: startup sammarinese nel settore dell'arte

Un mix di giovani ed esperti artisti del territorio oltre alle opere del '900 Russo

The SMR Young Cartoonists & CO, Neosim & I Fantstici 4 e il '900 Russo insieme a Palazzo Graziani nel vernissage promosso da NAV, la start up sammarinese che lavora nel settore dell'arte.



Sono cinque i giovani studenti sammarinesi che per la prima volta si presentano al pubblico del loro paese con “SMR Young Cartoonists”. Un insieme di opere per valorizzare la loro visione con il disegno e il fumetto. Dai giovani ad artisti già affermati, quelli di “Neosim 6 i Fanstastici 4”. Una mostra dedicata a quattro “grandi” esperti sammarinesi: il misticismo di Alberto Rino Chezzi, la grande energia di Gabriele Gambuti, la sofisticatezza di Thea Tini per finire con la forza e le rotondità surreali di Antonio Lengua.



Esposizione che si completa con le opere del '900 Russo: una collezione di cinquantasette opere tra quadri, disegni, libretti e ceramiche di artisti russi degli anni venti a cura di Luca Bezzetto.



Nel servizio l'intervista ad Alberto Chezzi, NAV startup e Agnese Conti, curatrice The SMR Young Cartoonists