Carnevale: Chiesanuova si trasforma in un Circo per bambini

La piazza di Chiesanuova si è trasformata in un Circo all'aria aperta, con personaggi dell'intrattenimento, giochi in maschera e dolci. Il Castello ha festeggiato così il Carnevale, tra protagonisti dei cartoni animati più seguiti, supereroi e principesse interpretati dai bambini. Oltre alle 'sfilate' in maschera, in piazza si è anche giocato come si faceva una volta, con oggetti semplici di tutti i giorni. Un momento dedicato a grandi e piccoli, per viaggiare con la fantasia e, allo stesso tempo, tornare indietro nel tempo.