Gambalunga400: per la Festa del Libro

Sarà il 23 aprile, dopo Pasqua, durante la Giornata mondiale del Libro la festa di compleanno per i 400 anni della Biblioteca riminese Gambalunga

La prima biblioteca civica aperta al pubblico in Italia, già nel 1619 dal ricco mercante e mecenate riminese ALESSANDRO GAMBALUNGA, compie 400 anni celebrata da iniziative, che convergono nel compleanno della FESTA DEL LIBRO nel mondo, il 23 aprile prossimo. Un legame forte con la città e la gente: per la promozione alla lettura (è di questi giorni la gara di “storie d'amore”), eventi culturali, linguaggio delle arti e scrittura creativa (ad esempio il racconto del Cristo d'oro di Cellini nascosto durante la guerra e recuperato nell'edificio), cronache e antichi codici da sempre consultabili; in due grandi branche, biblioteconomia e bibliografia.

“IL FUTORO È LA NOSTRA STORIA” dicono al comitato scientifico guidato dalla direttrice della Gambalunghiana, ORIANA MARONI.

Qui batte il cuore della capitale del turismo anche culturale e ricreativo. La biblioteca è la preziosa mappa che racconta la storia cittadina. L'antica struttura è considerata tra le più belle al mondo dalla casa editrice specializzata TASCHEN. Lungo il 2019 questo luogo coniugherà produzione, divulgazione e informazione, del nostro “CICLO DEL SAPERE” progetto 'politico' per una piazza reale non virtuale.

Intervista con ORIANA MORONI, Direttrice Biblioteca Gambalunga Rimini