4 marzo 1943: San Marino Rtv ricorda Lucio Dalla in "A che punto è la notte", in onda alle ore 22.40

Lucio Dalla oggi avrebbe compiuto 76 anni ed esattamente quarant’anni fa, nel 1979, usciva l'album omonimo, ritenuto il più importante della sua carriera. Il disco 'Lucio Dalla' fu un successo clamoroso, il lavoro più ispirato dell'artista a coronamento di un decennio, i '70 per l'appunto, iniziato con pietre miliari come “4 marzo 1943” e “Piazza Grande”. Per Rolling Stones resta saldamente ancorato nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre. Tra i brani, solo per citarne alcuni, “L'ultima luna”, “Anna e Marco”, “Cosa sarà” insieme a Francesco De Gregori; e per chiudere in bellezza “L'anno che verrà”.



Per molti l'Lp rappresenta “la sintesi perfetta di tutte le anime del cantautore bolognese, di quelle che già c’erano e di quelle che sarebbero venute poi” (Rolling Stones). A Bologna tra poche ore ne risuoneranno le note in un mega concerto. La San Marino Rtv lo ricorda come Profeta del nostro tempo: ne parlano il Direttore Carlo Romeo e il poeta Davide Rondoni in “A che punto è la notte?”, in onda questa sera alle 22.40.