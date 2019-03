Ims: nelle domeniche in musica protagonista il 'Flauto magico'

Mozart e il suo “Flauto Magico” protagonisti ieri dell'appuntamento con le 'Domeniche in Musica' dell'Istituto Musicale Sammarinese, condotte da Michele Selva. L'opera, capolavoro di grazia e “semplicità”, è stata pretesto per parlare anche della vita del grande compositore austriaco, di fiabe, di musica, di teatro e tanto altro. A far da intermezzo brani eseguiti dal vivo dagli allievi dell'Ims. Domenica 17 marzo il terzo incontro dedicato al pianoforte “classico”.