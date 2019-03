Dogana: Filippo Solibello riapre il salotto di Villa Manzoni per parlare di 'stop alla plastica'

Questa sera ore 21.00, ingresso libero



Il conduttore di Caterpillar nonché inventore della campagna “M’illumino di meno”, Filippo Solibello, inaugura il Salotto di Villa Manzoni 2019 con il suo ultimo libro SPAM – Stop Plastica a Mare, per ridurre il consumo della plastica e salvare il pianeta.



Solibello lo sta presentando in tutta Italia, per accendere i riflettori sull’inquinamento da plastica e sui comportamenti virtuosi di chi, già da tempo, si sta impegnando per affrontare il problema. Trenta giorni, trenta post-it per mettere in fila quei piccoli gesti quotidiani che possono cambiare il futuro del pianeta.