IL FANTASMA DI CANTERVILLE in musical al LITTLE TONY

Presentata ieri in Sala di Castello a Serravalle l'iniziativa teatrale per persone disabili che coinvolge la onlus riminese “NOI LIBERAMENTE INSIEME”

La Giunta serravallese con l'ausilio della Segreteria Sanità promuove lo spettacolo liberamente tratto dal “FANTASMA DI CANTERVILLE” di Oscar Wilde. La rappresentazione andrà in scena sabato 9 marzo alle 21 all'AUDITORIUM LITTLE TONY. Il musical, nato dal laboratorio biennale per ragazzi e ragazze con disagio psichico e disabilità psicofisica, ha coinvolto con successo anche le famiglie. Un progetto di condivisione e inclusione basato sulla narrazione, ritmo, canto e musicoterapia che ha dei precedenti anche a San Marino in altre esperienze del SERVIZIO DISABILITÀ dell'ISS. Il seminario riminese proposto in Repubblica è costruito sul percorso di capacitazione “CLUB HOUSE” metodologia frutto del Progetto milanese ITACA.

fz

Intervista con MARIA GIOVANNA DONINI Insegnante di teatro