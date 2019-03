Podeschi incontra il sindaco di Kyoto

Prosegue, in Giappone, la visita del Segretario di Stato per la Cultura Marco Podeschi che ha incontrato il sindaco della città di Kyoto Kadokawa accompagnato dal consigliere d’ambasciata sammarinese in Giappone Riccardo Riccioni. Kyoto come San Marino è inserita nel patrimonio dell’umanità Unesco. L’idea, fa sapere una nota, è sviluppare progetti di collaborazione con una delle città giapponesi più rilevanti per il patrimonio artistico nipponico e attiva per la promozione della cultura e dei valori dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite il cui documento fondante è stato approvato proprio a Kyoto. Oggi, su invito del 26esimo pontefice della scuola buddista, Podeschi è intervenuto alla conferenza annuale ricordando la mostra fotografica organizzata a San Marino lo scorso anno ed esprimendo l’auspicio che le relazioni iniziate tra i due Paesi possano intensificarsi anche con future iniziative culturali. Il presidente dell’associazione ha comunicato che una delegazione dell’associazione visiterà San Marino nel prossimo mese di maggio per valutare ulteriori iniziative di cooperazione culturale. “A meno di quattro mesi dall’edizione 2019 del Nippon Matsuri Festival di San Marino - afferma il Segretario di Stato Podeschi - si stanno concretizzando le condizioni affinché la manifestazione possa crescere ulteriormente rafforzando i rapporti culturali e economici fra San Marino e Giappone.



Di questa attività, sottolinea Podeschi, va reso merito all’Ambasciata di San Marino in Giappone e all’Associazione di amicizia Japan San Marino Friendship Society già promotrice del Tempio Shintoista di Lesignano, sodalizio da anni impegnato a costruire solide relazioni sammarinesi - nipponiche.