ESC 2019: questa notte scopriamo la canzone di San Marino

Conto alla rovescia per l'uscita di "Say na na na", la canzone di Serhat allo Eurovision Song Contest 2019, brano che rappresenterà la Repubblica di San Marino sul palco di Tel Aviv.

Guarda le immagini del backstage del videoclip ufficiale che sarà presentato questa sera in diretta Facebook - condotta proprio da Tel Aviv dal nostro corrispondente in Israele Massimo Caviglia - sul profilo della San Marino Rtv a partire dalle 22.30 e che sarà disponibile sul sito www.sanmarinortv.sm a partire dalle 23.59.