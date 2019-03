"In ricordo dei giusti": l'incontro con il giornalista Antonio Ferrari all'Ambasciata d'Italia in San Marino

Una riflessione aperta al pubblico per ricordare chi si è battuto per i diritti umani

La Giornata dei Giusti, riconosciuta ed approvata dal Parlamento italiano, dal 2017 viene celebrata ogni 6 marzo. Ideata con lo scopo di mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti hanno fatto del bene salvando vite e battendosi per i diritti umani. "In questa fase drammatica di crisi europea - commentava a inizio dicembre Ferrari - è importante e doveroso riconoscere e ricordare".



La giornata è stata organizzata dall'Ambasciata d'Italia in San Marino con il patrocinio della Segreteria per gli Affari Esteri in collaborazione con la Commissione Nazionale sammarinese per l'UNESCO e l'Università degli studi di San Marino.



Durante l'incontro Antonio Ferrari ha sviluppato una riflessione sulla giornata presentando anche “Amen”, il suo ultimo libro sul tema dei giusti.



Nel servizio l'intervista al giornalista e scrittore Antonio Ferrari