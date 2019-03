Gli SPAM di Solibello in salotto a Villa Manzoni

Stagione 2019 apre in chiave ecologica gli appuntamenti editoriali di Ente Cassa a Dogana

Dalla campagna sul risparmio energetico “M'ILLUMINO DI MENO” su Rai Radio2 il conduttore di CATERPILLAR, Filippo Solibello, ospite al SALOTTO di VILLA MANZONI. Il noto personaggio dei media e storico commentatore dell'Eurovision Song Contest ha inaugurato la stagione 2019 a Dogana con il suo libro “SPAM - Stop Plastica a Mare” edito da Mondadori. San Marino diventa, così, una tappa della nuova campagna ecologica di sensibilizzazione ambientale per i mari. Contro la plastica che inquina tanti piccoli gesti domestici per differenziarne la raccolta ed eliminarne l'utilizzo massivo. “La catena alimentare è in pericolo” - dice l'autore - causa i residui plastici che rappresentano un rischio per tutti dovuto alla contaminazione di pesci e alimenti. Ente Cassa di Faetano con queste iniziative editoriali e le serate a tema partecipa attivamente alla nuova stagione di cultura e impegno civile dell'istituto bancario sammarinese.

fz