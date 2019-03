TEATRO/NON TEATRO: un CONCEPT amoroso a KM0

La rassegna “In scena a km0” si conferma tra le più seguite in cartellone anche ieri al Titano con lo spettacolo di Paolo Rondelli “AMORE/NON AMORE” in scena i talenti del territorio

L'accompagnamento musicale 'amoroso' di Emanuela Valmaggi alla chitarra sottolinea che il lavoro teatrale, fatto di 3 monologhi in 3 storie di vita, è un reading basato sulle canzoni leggere e più propriamente pop: Turci, Nada,Vanoni e Brunori SAS oltre alla Chapman passate per radio e nel corso del tempo rimaste dentro...: un inedito e originale 'RECITAL CONCEPT'.

La barra in “AMORE/NON AMORE” sostituisce la congiunzione “AMORE E NON AMORE” nel disco sperimentale di Battisti del '71 considerato il suo primo CONCEPT ALBUM con Mogol.

Rondelli ha scritto al femminile per Patrizia Bollini e Mara Di Maio, 2 donne vere di teatro, intrecciando senza soluzione di continuità amori e dolori con la voce di Francesco Montanari: facendone una storia sola, UNICA!.

fz