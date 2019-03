Eurovision 2019: presentato ieri a Tel Aviv "Say na na na" di Serhat

È uscito il brano dance di Serhat in semifinale all'Eurovision Song Contest, durante la presentazione ufficiale a Tel Aviv di questa notte. Il cantante turco si esibirà nella seconda metà della prima semifinale, martedì 14 maggio.

“You look sad and lonely”. Sembri triste e solo. Qualcosa non va stasera?

Il racconto di Serhat parte così. È un messaggio di speranza “Say na na na”, il frizzante brano dance con cui il cantante turco tenterà di riportare la Repubblica in finale all'Eurovision.

“Durante il tuo cammino tutti i tuoi sogni si avvereranno. Non importa quello che fai. Ama tutti i colori di questa vita”.

C'è l'invito a credere in se stessi e avere la forza di andare avanti, nonostante tutto.



Serhat ha incontrato ieri sera a Tel Aviv una cinquantina di fan e risposto alle domande del nostro corrispondente in Israele Massimo Caviglia.

Durante la serata ha poi raccontato le sue influenze musicali: da Tom Jones e George Michael a Madonna.



Poi ha rivelato di sentirsi investito, proprio perché alla seconda partecipazione all'Esc come rappresentante di San Marino, di maggiore responsabilità rispetto al 2016.



Il brano è stato ben accolto anche dai fan virtuali: già oltre 50 mila views con l'86% di gradimento per il suo videoclip ufficiale.

La versione integrale è visibile sul sito www.sanmarinortv.sm e verrà trasmessa anche all'interno del palinsesto televisivo.



Nel video l'intervista al nostro corrispondente in Israele Massimo Caviglia.



Silvia Sacchi