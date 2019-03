"Memorie" di Frisoni: fotografie e storie per fissare un patrimonio

Una raccolta fotografica, di poesie, uno spettacolo e tante testimonianze nel progetto di Giancarlo Frisoni

Tante foto, volti e mani – portano i segni di una vita fatta di lavoro e fatica – poesie, per 90 storie di uomini e donne dei nostri territori, che ancora oggi possono raccontare quello che non si può immaginare di un'epoca lontana, a partire dalla tragedia della guerra.

Sfollati, deportati, la guerra vista con lo sguardo delle donne, allora bambine

Si fissa un patrimonio, si torna alle radici con “Memorie - volti e voci della mia gente”: dal libro di Giancarlo Frisoni anche uno spettacolo itinerante (regia di Orietta Zamagni). In Galleria a Borgo la prima, nell'estate, per una lunga serie di repliche.



AS



Nel video, le interviste ai testimoni Bruno Marcatelli, Aurelio Bernardi, Angelina Rinaldi e all'artista Giancarlo Frisoni