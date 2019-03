IN SALA CINE: apoteosi delle DONNE AVENGERS

San Marino Cinema porta sul Monte per la Festa della Donna l'eroina dei fumetti più potente degli Avengers, CAPTAIN MARVEL con la premio oscar Brie Larson, da stasera al Concordia



Subito le segnalazione in anteprima dalla nostra redazione web, senza “spoilerare”, solo per aiutare e invogliare donne e pure uomini coi ragazzi a vedere il blockbuster più atteso della stagione MCU inaugurata ormai un decennio fa dai MARVEL STUDIOS: in attesa di ENDGAME ad aprile (perché la 'avengersmitologia' continua...).

Intanto, rimanere seduti durante la sigla grafica - bellissima - di coda (come d'altronde quella iniziale) firmata MARVEL dopo i “credits”, tutte le anticipazioni del caso con inediti futuri e nuove immagini. Occhio ai camei tutti da cercare... Attenzione alle ambientazioni e ringiovanimenti anni 90 in stile VINTAGE per case, cose, e personaggi (attori compresi). Non perdete di vista dopo averla 'beccata' la gatta GOOSE vero spasso galattico. La supereroina è una “top gun” e ha una collega pilota alquanto pericolosa da non sottovalutare. Concludendo: 2 ore secche di POTENZA AL FEMMINILE, con l'aria che tira, fa veramente bene a tutti.

fz