Premio Giornalistico per la Riviera delle Palme: premiato Sergio Barducci per la trasmissione “Altamarea”

Promosso dal “Comitato di quartiere Abula Centro” e da “Noi per San Benedetto". Patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti e del Comune di San Benedetto del Tronto

Un premio che celebra il giornalismo e chi lo esercita raccontando un territorio. La missione dell'informare in maniera corretta, e il suo valore per la crescita dei cittadini e della città stessa, nelle parole del sindaco, Pasqualino Piunti, che ha introdotto la cerimonia di premiazione.

Riconoscimento ai giornalisti per 6 categorie, dalla cronaca allo sport, fino al trofeo “Giornalista dell'anno”, alla memoria di Ferdinando Passamonti. E c'è anche San Marino RTV con il “Premio San Benedetto” consegnato al caporedattore centrale Sergio Barducci, per la trasmissione Altamarea, “per aver raccontato la storia di San Benedetto – si legge nella motivazione – con bellissime immagini e attraverso le interviste di personalità della pesca, del turismo e della società”.

Ormai 200 puntate per Altamarea - a cura di Sergio Barducci e Annamaria Sirotti, fotografia di Cristian Torelli e post-produzione di Marco Alessandri - e sono oltre 20 quelle dedicate a San Benedetto del Tronto: memorie e tradizioni legate al mare, fino alla dimensione produttiva per una città che sul mare vive e si sviluppa.



Nel video, le interviste al Sindaco di San Benedetto del Tronto, Pasqualino Piunti; al Presidente del “Comitato di Quartiere Abula Centro” Guerino Di Bernardino e al caporedattore centrale di San Marino RTV, Sergio Barducci



AS