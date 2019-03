È il tempo di VELTRONI: anteprima cinematografica riminese

Stasera al Fulgor la prima cittadina del film “C'È TEMPO” ultima regia di Walter Veltroni presente in sala a Rimini

È una storia romantica di strada, omaggio alla “settima arte”, dell'ex segretario PD già sindaco di Roma, giornalista e scrittore, WALTER VELTRONI da sempre innamorato del cinema.

Al centro i bambini e in particolare il protagonista, GIOVANNI (il giovane attore Giovanni Fuoco), tredicenne rimasto orfano (ma con una eredità cospicua) 'salvato' e adottato, suo malgrado, dal fratellastro a sua volta rimasto senza padre venuto da Torino e un tantino ingombrante..., STEFANO (il viso noto del grande schermo Stefano Fresi). Insieme incontrano durante il ritorno in macchina, ON THE ROAD, una cantante con la figlia: e tutto cambia.

Un viaggio che tocca Roma e Parigi, girato anche a Rimini e Parma, con un simbolo: l'arcobaleno.



Intervista con WALTER VELTRONI, autore del film