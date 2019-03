La comprensione degli "schermi" con Lorella Zanardo per una cittadinanza attiva

Continuano gli appuntamenti della settimana dedicata all'educazione alla cittadinanza. Ieri sera e stamattina due eventi in compagnia di Lorella Zanardo

Sale sul palco, microfono auricolare, smartphone in tasca, per parlare proprio di quello strumento e di quegli “schermi”, titolo appunto della sua conferenza-spettacolo di ieri sera.

Lei è Lorella Zanardo, scrittrice, docente e documentarista, ma che ama definirsi “attivista per i diritti delle donne”.

È una “parola che spaventa”, dice, ma è anche grazie alla nuova tecnologia, anche grazie agli “schermi” che si possono attivare molte proteste civili positive.



Stamattina incontro con gli studenti delle scuole superiori, del CFP e dell'Università di Comunicazione e Digital Media per continuare la sua alfabetizzazione alle immagini. “Urgente – spiega – per educare al corretto utilizzo di Internet”.



Silvia Sacchi