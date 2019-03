A Montegiardino il bello è a tre passi da casa

Una iniziativa unica e interessante quella promossa dai genitori di Montegiardino per promuovere la scuola elementare e quella materna del Castello che, viste le dimensioni del territorio, sono sempre a rischio chiusura per mancanza del “numero legale” di bambini. Hanno organizzato per il 20 marzo un Open day dal titolo “Il bello a tre passi da casa”, proprio per far conoscere le attività formative delle scuole.



Per un'intera giornata, genitori e bambini, potranno cimentarsi in laboratori, giochi e attività con gli alunni delle scuole di Montegiardino. Lo scopo, scrivono, è quello di evidenziare come un piccolo plesso possa garantire ottimi livelli di formazione e standard qualitativi sopra la media. Questo Open Day, sostenuto dalla Giunta di Castello, rappresenta – rimarcano i genitori - un'occasione importante per conoscere meglio l'offerta formativa e la struttura, per capire come il percorso educativo in un piccolo plesso sia soprattutto un'opportunità da cogliere.