San Marino: 'Chiesa in preghiera e digiuno', per le vittime degli abusi e per una cultura del rispetto

Sei anni di carcere in primo grado al cardinale australiano George Pell, ritenuto colpevole di abusi su due coristi 13enni negli anni '90.

“Nessuno può dire: non ci riguarda”, così la Diocesi di San Marino-Montefeltro che, dopo il Summit in Vaticano sulla protezione dei minori, dà la sua risposta corale al fenomeno degli abusi «sessuali, di potere e di coscienza».

Questa sera, nel Santuario del Cuore Immacolato di Maria a Valdragone di Borgo, si terrà una grande convocazione diocesana che inizierà alle ore 20 con il Santo Rosario e proseguirà, alle ore 20:30, con una S. Messa penitenziale e di riparazione presieduta dal Vescovo.



"Quanto dolore. Quanta sofferenza soprattutto per chi è stato vittima di abusi. Quanta ingiustizia ai danni della convivenza sociale. Quanta vergogna per la comunità cristiana che al suo interno si è trovata crimini che più di altri smentiscono il Vangelo". Con queste parole il Vescovo Andrea chiama a raccolta la Chiesa diocesana. "Ciò che sconcerta – prosegue mons. Turazzi – è stato il tentativo di coprire e di proteggere l’aggressore. Non basta la condanna, occorrono prevenzione, cura di chi è vittima e intervento su chi è abusatore".