PFM made in RSM: il gruppo ieri in Repubblica

Presentazione del tour e del nuovo album 2018-2019

Tanti i fan e i curiosi di ogni età per la Premiata Forneria Marconi al Music Store di Dogana. La band ha scelto anche San Marino per la promozione dell'ultimo disco EMOTIONAL TATTOOS e del tour 2019. La PFM da quasi 50 anni porta in giro, in Italia e in vari festival internazionali, vecchi successi e nuovi pezzi in concerti e live mondiali. Oltre un centinaio di persone hanno assistito al lancio sammarinese dell'evento di spettacolo che toccherà anche alcune città dell'Emilia Romagna mentre si sta pensando a una data straordinario sul Monte. Autografi, foto e dediche, su compilation e vinili per tutti: tra loro aficionados anni 70 e 80 e giovanissimi appassionati del genere. Scambi di battute, selfie e tanta simpatia, soprattutto per i membri storici del gruppo, FRANZ DI CIOCCIO e PATRICK DJIVAS (con loro quest'anno suonerà l'altro fondare insieme a Di Ciccio, musicista delle origini, il tastierista e seconda voce FLAVIO PREMOLI).

Interviste con:

Franz Di Cioccio e Patrick Djivas Membri storici del Gruppo