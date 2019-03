Le scuole elementari di San Marino festeggiano il Pi Greco Day



Oggi in tutto il mondo si celebra il "Re dei numeri" nel Pi Greco day. Una ricorrenza importante anche per gli insegnanti della scuola elementare di San Marino, che hanno organizzato attività ludiche per scoprirne tutti i segreti.



Oggi nelle scuole sono state promosse le materie scientifiche in chiave creativa e divertente, proponendo esperienze motivanti di matematica, giochi, laboratori, attività e musica. Un'occasione di festa, ma anche di condivisione, per scoprire il fascino e la magia della matematica.



Di seguito una galleria immagini con foto della giornata.