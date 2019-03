Bambini-Cittadini a scuola di Teatro

Per la rassegna teatrale DIVERSIÀMOCI nell'ambito del progetto Teatro e Cittadinanza, iniziativa della Settimana dell'Educazione alla Cittadinanza. Con lo spettacolo VOCI di Claudio Milani

Storie per bambini spiegate anche agli adulti (insegnanti e genitori) sul senso della vita: affrontare con coraggio, ostacoli e difficoltà, non senza doni del cuore. MILANI, esperto attore del teatro ragazzi dai 3 anni in su, vincitore di premi e riconoscimenti per le sue messinscene, usa la didattica degli oggetti e del corpo (ammiccamenti e lavoro sul pubblico in sala) per narrare di principesse, bimbi (PIETRO è il protagonista), musiche e suoni, canzoni magiche da tirar fuori... Bambini di carta e piccoli blu con la voce da tirar su. Perché “tutti noi abbiamo una voce diversa dall'altra” ma bisogna ascoltare per cantare (insieme) dentro una casa.

450 bimbi e bimbe delle nostre scuole inferiori hanno partecipato e vissuto un giorno tutto loro da CITTADINI di DOMANI grazie al TEATRO.

