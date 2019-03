L'EUROSONG che verrà: presto il CONTEST '19

San Marino sarà all'ESC 2019 in Israele con il cantante turco SERHAT parteciperanno alle prima semifinale di TEL AVIV di martedì 14 maggio alle 21 in collegamento radiotelevisivo aspettando la finale di sabato 18 maggio

Sono 17 i paesi in prima semifinale di martedì 14 maggio in Israele a contendersi con SAN MARINO e la canzone di SERHAT intitolata “SAY NA NA NA” i 10 posti per la finalissima del sabato successivo. La seconda semifinale israeliana di Giovedì 16, invece, vede gareggiare i restanti 18 paesi per l'altra decina di finalisti. Quindi, saranno 20 le nazioni partecipanti alla serata clou dell'EUROVISION 2019 a TEL AVIV del 18 maggio, con inizio alle 21 ora di Roma, 20 ora di Londra (22 ora locale) oltre alle 5 BIG (Germania, Inghilterra, Francia Italia e Spagna) e al paese ospitante (Israele) che ha vinto la 63^ edizione precedente in Portogallo con la cantante NETTA. 20 dalle semifinali e 6 di diritto: 26 finalisti in tutto su 41 nazioni partecipati alla 64^ edizione. L'Ucraina, 42° paese partecipante, si è ritirata causa squalifica dopo la tournée in Russia della cantante selezionata a livello nazionale. SAN MARINO canterà nella seconda parte della nostra semifinale nell'ordine estratto per sorteggio. In Finale la scaletta d'esibizione sarà deciso dagli organizzatori entro il 30 marzo per esigenze di staging ed eurovisione.

