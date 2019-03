Un film fatto col LEGO: pomeriggio ragazzi al cine

Pomeriggio per bambini e famiglie a Borgo Maggiore ci sono i LEGO MOVIE seconda parte in una nuova avventura tutta fatta di “mattoncini” cinematografici animati

L'originale LEGO è del 2014 tutti gli altri (Batman, Ninjago, Billion), sino ad oggi per ben 5 anni, hanno preparato il vero sequel: THE LEGO MOVIE 2. Si riparte da lì: c'è tutto il mondo magico a mattoncini possibile... stessi personaggi con alcuni evoluti anche tecnologicamente: universo e apocalisseburg, Armamagiddon finale, che trasforma BRICKSBURG in un deserto. Ribaltamenti narrativi e nonsense anche musicali (dalla canzone MERAVIGLIOSO al tormentone NON MERAVIGLIOSO). La regina del Sistema Sorellare WELLO KE-WUOGLIO spinta dall'esercito DUPLO del generale SCONQUASSO vuole sposare BATMAN mentre EMMET rischia con REX.

Insomma, una vera follia, che piace a tutti; un nuovo successo della WARNER che rende immortali i mattoncini Lego nati in Danimarca nel 1949 e mai morti...

fz