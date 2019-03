FILM in volo... anche a "San Marino Cinema"

Fine settimana con “MODALITÀ AEREO” l'ultima regia di Fausto Brizzi coprodotta da RAI CINEMA in una commedia ironica sulle dipendenze da internet e social

C'è anche PAOLO RUFFINI tra gli autori (e interpreti) della sceneggiatura con BRIZZI a rendere la commedia paradossale ben oltre l'ironia con punte di comicità indecente... VIOLANTE PLACIDO fa la preziosa, sensuale, “profumiera” mentre Dino Abbrescia gareggia con la virilità di un ospite cinese.

LA STORIA(sinossi):

un arrogante ricco imprenditore di vini (Diego, PAOLO RUFFINI, appunto) alla vigilia di Natale si ritrova con la vita distrutta. È in partenza per Sidney, e nel bagno dell’aeroporto di Roma, dimentica il suo cellulare. Il prezioso smartphone, pieno di segreti..., fra cui i codici di alcuni conti alle Cayman, viene ritrovato da due addetti alle pulizie. Ivano (Lillo) e Sabino (Dino Abbrescia),

MORALE (buona per tutti):

A telefono spento è meglio! Mettersi in MODALITÀ AEREO, ogni tanto, non può che giovare alla salute: si sa, le cose più belle accadono in silenzio.

