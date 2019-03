Educazione alla cittadinanza: la tutela del territorio rilanciata da San Marino Trekking

Due protagonisti speciali per l'iniziativa della Settimana dell'Educazione alla cittadinanza: Mirco Tomassoni e Luca Santolini rispondono all'iniziativa della San Marino Trekking. Una passeggiata al parco di Montecerreto, raccontata dagli organizzatori, per rafforzare la tutela del territorio, il turismo e l'accessibilità.



L'iniziativa fa parte della settimana del'Educazione alla Cittadinanza, fortemente voluta dalle massime Istituzioni come richiamo alla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Proprio ieri si è celebrata la Giornata Nazionale istituita a febbraio.



Un programma pensato guardando al futuro, a quei giovani scesi ieri in piazza in tutto il mondo. Per stimolare la loro curiosità, il loro impegno e la loro partecipazione alla 'res publica'.