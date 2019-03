"Giovani adulti, scelte di vita e comunità cristiana" alla sala vicariale di Domagnano

Un incontro di formazione, presieduto dal Vescovo Andrea Turazzi, e organizzato dall'Istituto Toniolo. Ieri sera Don Giordano Goccini, dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto ha parlato di Giovani adulti, delle scelte di vita e della comunità cristiana, ispirandosi a un versetto della Bibbia "io ho un popolo numeroso in questa città". Una catechesi che si inserisce nelle iniziative diocesane della quaresima che invita a cogliere l’occasione per riscoprire l'identità di popolo di Dio. "Un popolo di Dio, che abita nella città e che si sente popolo “tra” e per “tutti” i popoli.