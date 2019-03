Domeniche in musica: il pianoforte al centro del terzo appuntamento

Dopo le presentazioni monografiche dedicate a Bob Dylan e al "Flauto Magico" di Mozart oggi alla Sala Conferenze Cassa di Risparmio Palazzo SUMS, il terzo capitolo delle Domeniche in Musica organizzate dall’Istituto Musicale Sammarinese e curate e condotte da Michele Selva.



Argomento di discussione e di ascolto questa volta il pianoforte, ma in una veste insolita: quella che dalle suggestioni fascinose e innovative suggerite da Debussy attraversa la modernità incontrando nuove tecniche, l’improvvisazione, l’elettronica e le altre culture musicali. Il tutto ancora una volta commentato da ascolti e interventi musicali dal vivo di allievi dell’Istituto Musicale Sammarinese. Al termine dell’incontro presentati, come di consueto, due vini in degustazione in collaborazione con l’Associazione "Tamadà – Vino in Circolo" ed "Enoteca Valentini".