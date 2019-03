Si conclude il Festival della Magia di San Marino. Il Mago Gabriel: "una delle edizioni più riuscite"

Tutto esaurito ieri sera al Teatro Nuovo di Dogana per il Gran Galà, evento clou del XXII festival internazionale della magia di San Marino. Secondo il Mago Gabriel, organizzatore dell'evento, è stata sicuramente una delle edizioni più riuscite con numeri in anteprima assoluta, giochi di “pickpocket” ed anche “ventroloquia”. Ieri sera sul palco di Dogana anche il noto mago-comico Raoul Cremona,mentre Tony Binarelli ha eseguito a distanza, in collegamento telefonico, un gioco di telepatia riuscendo ad indovinare una carta a caso pescata da uno spettatore.

Oggi pomeriggio l'ultimo appuntamento del XXII festival internazionale della magia con l'Abrakadabra-Family Show. Un festival internazionale nel vero senso del termine – commenta il Mago Gabriel – con presenze significative anche da Francia e Spagna ed eventi collaterali che hanno suscitato curiosità e attenzione nel centro storico.