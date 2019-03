Che "Don Giovanni"! Un musical pop operistico a Dogana

Il cartellone sammarinese ha regalato al pubblico L'ALTRA VERSIONE di Mozart

IDENTITÀ TEATRALI al Nuovo di Dogana ha presentato in cartellone, ieri sera, uno spettacolo originale per voce e musica popolare, ispirato a Mozart. Il “Don Giovanni” scherzoso, provocatorio e ludico, musicato dall'Orchestra di Piazza Vittorio cantato da Petra Magoni e HERSI MATMUIA cantante albanese passata per l'EUROFESTIVAL nel 2014. Esperienza teatrale classica e sperimentale su un soggetto tradizionale rivisitato in personaggi e ruoli. La compagnia ha voluto andare oltre i confini geografici e le barrire della narrazione tratta dal libretto mozartiano. Un gran lavoro interpretativo per la cantante pop PETRA MAGONI già passata dall'esperienza del FLAUTO MAGICO. Un musical operistico con ambientazioni anni 20 moderno e contemporaneo. Un successo sammarinese per “L'altra versione” del Don Giovanni che si conferma un'opera immortale capace di superare, stili, mode e tempi.

fz