MARY la cattolica: in originale sottotitolato al Concordia

San Marino Cinema propone la matinée e successiva pomeridiana alle 17.30 della pellicola storica in lingua su MARIA STUARDA dal titolo MARY QUEEN OF SCOTS, La regina degli scozzesi



Il film biografico opera prima della regista JOSIE ROURKE prestata al cinema, prima donna britannica a dirigere il teatro DONMAR londinese, racconta la regina cattolica di Scozia in lotta con la cugina protestante Elisabetta su sceneggiatura tratta dal libro di John Guy è ispirato al lavoro teatrale di Schiller. Sfida di sangue tra consanguinee. Scontro di donne che nel 500 cambiarono la storia del Regno Unito giocando interessi e amori interessati... tra Francia, Scozia e Inghilterra. Mariti, amanti, figli e ragion di stato da 2 punti di vista diametralmente opposti: vincerà ELISABETTA che regnerà fino al 1603 ma le darà una stirpe la cugina MARIA (giustiziata dal Consiglio inglese) proprio con il figlio GIACOMO che sarà sui 2 troni da ora in poi uniti.

La pellicola originale è in lingua inglese, francese nei dialoghi con la corte d'origine e le dame di Mary e in alcune scene anche in gaelico.

fz