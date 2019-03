Alunni a Cassa di Risparmio per conoscerne il patrimonio scultoreo

Progetto didattico di sensibilizzazione all'arte “L'emozione Scolpita. S/cultura R/accolta”

Una mattinata a Cassa di Risparmio per la classe quinta di Città per conoscere il patrimonio artistico collezionato negli anni dall'istituto di credito. Patrimonio di tutti i sammarinesi – sostiene Carisp – che ha lanciato il progetto didattico “L'emozione Scolpita. S/cultura R/accolta”, partendo dalle opere contenute nel Calendario 2019, quale espressione dei più celebri maestri della tradizione scultorea del '900.

Gli alunni - insieme alle vice-direttrici, Lucia Ceccaroli e Veronica Lonfernini - sono stati accolti dal direttore degli istituti culturali Vito Testaj e dal direttore di Carisp, Dario Mancini. Sono stati guidati a conoscere le opere esposte nella sede di Cassa, ma anche nel circuito d'arte cittadino, da Rita Canarezza degli Istituti Culturali e coinvolti in laboratori didattici sulle opere e sugli autori, come sul concetto di scultura. Un progetto che non si ferma qui: i lavori realizzati resteranno esposti per alcuni giorni nel salone della sede centrale di Carisp e verranno poi approfonditi a scuola, per dare vita a documentari d'arte, con un focus su Francesco Messina e le sue opere.