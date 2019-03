Al Cinema Tiberio "Bohemian Rhapsody" in tre versioni

Se siete cultori del musical non perdete uno di questi appuntamenti

Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 21 a domenica 24 marzo il film Bohemian Rhapsody, vincitore di 4 premi Oscar, compreso quello per il miglior attore protagonista a Rami Malek e incassi record



Il film sarà proposto in tre versioni: doppiata in italiano (giovedì alle ore 21 e sabato alle ore 17 e alle ore 21), versione originale inglese con sottotitoli in italiano (venerdì alle ore 17 e alle ore 21) e la versione Sing Along/Karaoke (per chi vuole provare l’emozione di cantare “assieme ai Queen”) domenica alle ore 18 e alle ore 21.