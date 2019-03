Open day alle scuole di Montegiardino

Si chiama “Il bello a tre passi da casa” ed è un open day singolare quello delle scuole materne ed elementari di Montegiardino: voluto dai genitori per promuovere la struttura del Castello, facendo conoscere le attività formative de “L'Olmo” e de “Il Grillo Parlante”. Affezione alla scuola che educa i propri figli e voglia di evidenziare come un piccolo plesso possa garantire livelli di formazione e standard qualitativi sopra la media, impegnandosi per l'intera giornata in laboratori, giochi e attività insieme agli alunni. Questo il messaggio: “Ti mostro la mia scuola, ti mostro un luogo dove educare il cuore alla bellezza”. L'iniziativa è sostenuta dalla Giunta di Castello. Open day alla materna in mattinata, alle elementari proseguirà anche nel pomeriggio, dalle 14 alle 16.